В США отменили решение о переносе первой за 70 лет казни женщины

https://static.news.ru/photo/7a23b328-4cf7-11eb-8ced-fa163e074e61_660.jpg Лиза Монтгомери Фото: EPA/WYANDOTTE COUNTY SHERIFF'S DEPAR/ТАСС

В США готовятся привести в исполнение смертный приговор, впервые почти за 70 лет вынесенный женщине на федеральном уровне. Соответствующее решение принял Федеральный апелляционный суд США.

Как сообщает NBC News, казнь Лизы Монтгомери, осуждённой за особо жестокое убийство беременной женщины, должна была состояться ещё 8 декабря 2020 года. Однако её адвокаты заразились коронавирусом, поэтому решением окружного суда казнь была отложена до 12 января, чтобы юристы смогли восстановиться, а заодно подготовить прошение о смягчении приговора.

Тем не менее федеральный суд счёл решение нижестоящей инстанции ошибочной. Оно отменено, и казнь может состояться раньше. Приведение приговора в исполнение должно состояться в штате Индиана, осуждённая будет казнена путём введения смертельной инъекции.

Адвокаты Монтгомери утверждали, что она страдала от галлюцинаций в момент преступления, но присяжные отклонили этот аргумент. Защита также ссылалась на психосоматическое расстройство своей доверительницы под названием псевдоциез (ложная беременность). Из-за него женщина полагала, что она беременна, также у неё проявлялись внешние признаки беременности.

Последней женщиной, казнённой правительством США, была Бонни Хеди, она умерла в газовой камере в штате Миссури в 1953 году.

Ранее NEWS.ru писал, что в Казахстане ратифицирован Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах ООН, который направлен на отмену в республике смертной казни. Подпись под документом поставил президент страны Касым-Жомарт Токаев.