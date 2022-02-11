В США отложили публикацию стратегии нацбезопасности из-за России

США не могут обновить свою стратегию по нацбезопасности из-за неопределённых намерений России в отношении Украины, пишет Politico. По мнению издания, оцениваемая степень угрозы, исходящей от России, может сильно поменяться из-за её действий. По информации нескольких высокопоставленных чиновников, которые поделились данными с газетой, президент США не решается утвердить новый проект по национальной безопасности.

Согласно закону, глава государства ежегодно обязан обновлять стратегию нацбезопасности. Однако президент Джо Байден не смог представить её в 2021-м, решив сдвинуть сроки подготовки на первый квартал 2022 года. При этом, как отмечается, существует неоспоримая вероятность того, что стратегия не ответит на потенциальные шаги России в отношении Украины.

Один из источников также подтвердил газете, что выбор времени обнародования документа будет непосредственно зависеть от развития событий вокруг Украины. Тем не менее они сомневаются в том, что положения документа кардинально изменятся.

Но в целом президент Джо Байден и его помощники вряд ли изменят своё основное утверждение, что Китай, а не Россия представляет бóльшую долгосрочную угрозу для Америки, — отмечает Politico.

В январе Байден провёл совещание с командой по национальной безопасности, в ходе которого ему доложили основные пункты конфликта в Европе. Также собравшиеся обсудили продолжение усилий по деэскалации ситуации и предпринимаемые в этой связи дипломатические меры, а также последствия для России.