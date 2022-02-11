В США отложили публикацию стратегии нацбезопасности из-за России

США не могут обновить свою стратегию по нацбезопасности из-за неопределённых намерений России в отношении Украины, пишет Politico. По мнению издания, оцениваемая степень угрозы, исходящей от России, может сильно поменяться из-за её действий. По информации нескольких высокопоставленных чиновников, которые поделились данными с газетой, президент США не решается утвердить новый проект по национальной безопасности.
Согласно закону, глава государства ежегодно обязан обновлять стратегию нацбезопасности. Однако президент Джо Байден не смог
Один из источников также подтвердил газете, что выбор времени обнародования документа будет непосредственно зависеть от развития событий вокруг Украины. Тем не менее они сомневаются в том, что положения документа кардинально изменятся.
Но в целом президент Джо Байден и его помощники вряд ли изменят своё основное утверждение, что Китай, а не Россия представляет бóльшую долгосрочную угрозу для Америки, — отмечает Politico.
В январе Байден провёл совещание с командой по национальной безопасности, в ходе которого ему доложили основные пункты конфликта в Европе. Также собравшиеся обсудили продолжение усилий по деэскалации ситуации и предпринимаемые в этой связи дипломатические меры, а также последствия для России.