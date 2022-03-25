В США отложили голосование по ужесточению норм в торговле с Россией

Сенаторы конгресса США перенесли голосование по законопроекту, предполагающему приостановку «нормальных торговых отношений» с Россией, сообщил Bloomberg. Голосование отложено до следующей недели из-за блокировки его сенатором от республиканцев Рэндом Полом. Документ лишит РФ привилегий и приведёт к повышению тарифов на её импорт.

Сенатор-республиканец раскритиковал формулировку о расширении «закона Магнитского». Он опасается, что формулировка «серьёзное нарушение прав человека» в законопроекте может предоставить президенту страны слишком много властных полномочий и быть использована демократами для наказания глав государств многих стран.

Законопроект о приостановке нормальных торговых отношений с Россией рассматривается вместе с документом о запрете импорта российской нефти.

По данным издания, документ лишит Россию привилегий, приведёт к повышению тарифов на её импорт и поставит «в один ряд с Кубой и КНДР».

Ранее стало известно, что двухпартийная группа сенаторов США работает совместно с Министерством финансов над тем, чтобы заблокировать золотые резервы России примерно на $132 млрд в связи с ситуацией вокруг Украины.

24 марта лидеры США и 27 стран Евросоюза обсудили в Брюсселе готовность ввести дополнительные санкции в отношении России. Также обсуждался вопрос о предотвращении попыток Москвы обойти ранее принятые ограничения.