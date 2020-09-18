В США отложили голосование о легализации марихуаны на федеральном уровне

https://static.news.ru/photo/b2fa823c-f95d-11ea-bc05-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rod Lamkey - Cnp/Keystone Press Agency/GlobalLookPress

Конгрессмены-демократы в США отложили голосование по законопроекту о легализации марихуаны по всей стране.

Как сообщает издание The Hill, заседание должно было пройти на следующей неделе в Палате представителей Конгресса США. Однако некоторые демократы предложили сначала завершить работу над пакетом мер, которые направлены на поддержание экономики США в условиях пандемии, сообщает ТАСС.

Отмечается, что теперь голосование по законопроекту может состоятся уже после президентских выборов в США.

На данный момент марихуану разрешено употреблять в некоторых штатах, в 30 штатах страны её можно употреблять только в медицинских целях.

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