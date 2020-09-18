В США отложили голосование о легализации марихуаны на федеральном уровне

Конгрессмены-демократы в США отложили голосование по законопроекту о легализации марихуаны по всей стране.
Как сообщает издание The Hill, заседание должно было пройти на следующей неделе в Палате представителей Конгресса США. Однако некоторые демократы предложили сначала завершить работу над пакетом мер, которые направлены на поддержание экономики США в условиях пандемии,
Отмечается, что теперь голосование по законопроекту может состоятся уже после президентских выборов в США.
На данный момент марихуану разрешено употреблять в некоторых штатах, в 30 штатах страны её можно употреблять только в медицинских целях.
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