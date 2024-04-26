В США отказались решить проблему с ПВО на Украине Салливан: у США нет свободных ЗРК Patriot для поставки на Украину

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ЗРК Patriot

Соединенные Штаты на текущий период не имеют свободных ЗРК Patriot для поставки на Украину, заявил телеканалу MSNBC советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, эти комплексы сейчас развернуты по всему миру для защиты воинского контингента страны.

Американские системы Patriot прямо сейчас развернуты по всему миру, в том числе на Ближнем Востоке, для защиты войск США. Если сможем высвободить дополнительные американские батареи, мы их отправим, — уточнил Салливан.

При этом Вашингтон намерен найти альтернативные варианты помощи Украине, отметил он. В частности, США намерены убеждать партнеров в Европе и других регионах мира поставить Киеву системы ПВО, констатировал советник по национальной безопасности.

Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сообщил, что страна не будет передавать Украине зенитные ракетные комплексы, такие как американские Patriot или российские С-300. Афины и дальше будут помогать Киеву, однако не собираются наносить ущерб собственному оборонному комплексу, обратил внимание политик.

До этого главы государств и правительств Евросоюза по итогам встречи по Украине решили как можно скорее передать ВСУ системы ПВО. Они призвали Совет ЕС предпринять шаги для достижения этой цели, в том числе поднять вопрос на ближайшем заседании на уровне глав МИД и министров обороны.