В США отказались публиковать часть секретных документов по убийству Кеннеди Байден согласился отложить публикацию части секретных документов об убийстве Кеннеди

Фото: Michael Reynolds - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден согласился отложить публикацию части секретных материалов об убийстве 35-го главы государства Джона Кеннеди в Далласе в 1963 году. В распространенном меморандуме действующего американского лидера говорится, что об этом в мае попросили национальные архивы. Слова Байдена цитирует РИА Новости.

Я утверждаю дальнейший перенос публикации и раскрытия информации из соображений необходимости защиты операций разведки, правоохранительных органов и армии и ведения международных отношений, которые по своему значению превышают интересы общественности в раскрытии материалов, — говорится в тексте.

При этом остальные материалы, как утверждается, могут быть преданы огласке. Байден отдал распоряжение продолжать публиковать информацию после оценки того, что подобное действие не навредит структурам правительства США.

По данным национальных архивов, в настоящее время остаются не рассекреченными около 3% всех материалов на данную тему. К настоящему моменту опубликовано порядка 13 тысяч документов.

Ранее адвокат Роберт Кеннеди — младший, являющийся кандидатом в президенты США и племянником 35-го главы государства Джона Кеннеди, заявил о причастности ЦРУ к убийству своего дяди. По мнению юриста, спецслужба причастна не только к ликвидации главы государства, но и к «заметанию следов» преступления.