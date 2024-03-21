В США отказались от лазерного оружия для самолета огневой поддержки AC-130J ВВС США столкнулись с проблемами в ходе испытаний лазера на самолете AC-130J

Фото: Senior Airman Joshua Hastings/Keystone Press Agency/Global Look Press

AC-130J Ghostrider

Военно-воздушные силы (ВВС) США отказались от испытаний самолета огневой поддержки сухопутных войск AC-130J Ghostrider («Призрачный гонщик»), оснащенного прототипом лазерной системы Airborne High Energy Laser (AHEL), сообщает американское издание The War Zone со ссылкой на Командование специальных операций ВВС США (AFSOC). Причиной стали технические проблемы, выявленные в ходе наземных испытаний.

После выполнения значительных комплексных работ на высокой мощности в ходе наземных испытаний под открытым небом твердотельная лазерная система AHEL столкнулась с техническими проблемами. <...> Эти проблемы задержали интеграцию [AHEL] в назначенный самолет AC-130J Block 20, — пояснил представитель командования.

ВВС США планировали провести испытания еще в 2021 году, но сроки впоследствии неоднократно переносились. В ноябре 2023 года в AFSOC сообщили, что борт, оснащенный лазерной системой, совершит первый полет в январе 2024 года, но этого не произошло.

До этого сообщалось, что Великобритания не планирует передавать Киеву и размещать на Украине лазерное оружие DragonFire в рамках проведения тестов. Ранее ряд украинских политиков сообщили о готовности использовать новое вооружение для защиты своего неба.