В США отказались говорить о передаче Украине ЗРК Patriot Кирби не подтвердил передачу Украине ЗРК Patriot

Фото: Axel Heimken/dpa/Global Look Press

Представитель Белого дома Джон Кирби отказался подтвердить достоверность сведений о готовящейся передаче Украине дополнительных зенитных ракетных комплексов Patriot. Никаких подробностей на этот счет он также не озвучил.

Нет, я не готов это подтвердить, — констатировал Кирби.

Ранее политолог Евгений Михайлов выразил уверенность, что США не захотят рисковать дорогостоящим оборудованием, поэтому не будут передавать Украине зенитные ракетные комплексы Patriot. Американцы могут только обещать это сделать, но до дела не дойдет. Тем более, чтобы сдержать российское наступление, нужны десятки машин, а это слишком большие траты, подчеркнул эксперт. Однако президент США Джо Байден может поставить Украине какое-то оружие, чтобы страна смогла протянуть до президентских выборов в Штатах, а там политик попытается выставить себя миротворцем, подытожил Михайлов.

До этого госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что США считают системы ПВО приоритетом для Украины и прорабатывают срочную поставку новых комплексов Киеву. В частности, речь идет о размещении ЗРК ПВО Patriot в Харькове. Эксперт Джастин Бронк в свою очередь заметил, что американские системы противовоздушной обороны — чрезвычайно редкое и нужное оружие.