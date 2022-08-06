В США от сенатора потребовали перестать критиковать Украину В США от сенатора Спартц потребовали перестать критиковать Украину

Фото: Rod Lamkey - CNP/CNP/AdMedia/Global Look Press

Виктория Спартц (в центре)

Сенатор США от штата Индиана, член Республиканской партии Виктория Спартц активно критикует действия властей Украины и лично президента Владимира Зеленского, и ее действия беспокоят членов обеих партий США и Белого дома, пишет CNN. В издании отмечают, что Спартц не взяли в официальную поездку конгрессменов на границу с Украиной, однако она отправилась туда за свой счет и «принесла больше вреда, чем пользы».

Она была похожа на быка в посудной лавке. Я не знаю, было ли это сдерживаемое разочарование или она не чувствовала, что получает достаточно надлежащей информации, но она была просто обвинительной и грубой, — заявил один из законодателей Республиканской партии США.

Отмечается, что после поездки на Украину американские чиновники провели для сенатора двухчасовой брифинг, в ходе которого пытались доказать ее неправоту и неосведомленность касательно действий Киева. Они были обеспокоены тем, что Спартц подрывает их усилия по сохранению единства вокруг Украины в поворотный момент.

По словам же самой женщины, она всегда добивается подотчетности и всегда получает свою информацию с мест событий «от настоящих профессионалов». Также она заявила, что именно «внешнеполитический истеблишмент», а не она, играет на руку России.

Стоит отметить, что Спартц активно критикует Украину за коррупцию во власти. Кроме этого, по ее мнению, Владимир Зеленский не занимается обороной страны, а лишь «играет в политику».

Президент Зеленский должен перестать играть в политику и театр и начать управлять, чтобы лучше поддерживать свои военные и местные органы власти, — утверждает она.

Ранее стало известно, что Госдепартамент США объявил о поиске сотрудника на должность старшего советника по вопросам правопорядка для работы на Украине. Ему предстоит консультировать МВД Украины по методам работы, стандартам укомплектования штата, а также касательно развития и реформирования спецподразделений.