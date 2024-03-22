В США осудили мать, обрекшую 16-месячную дочь на смерть В США дали пожизненный срок женщине, бросившей дочь ради отдыха в Пуэрто-Рико

Фото: Uli Deck/dpa/Global Look Press

В США приговорили к пожизненному сроку женщину, которая бросила 16-месячную дочь одну дома и уехала в отпуск в Пуэрто-Рико, сообщает CNN. Дочь скончалась от обезвоживания, запертая в квартире. Суд не принял оправдания защиты о проблемах злоумышленницы с психикой.

Связь между матерью и ребенком — одна из самых чистых и священных связей. Это отношения, основанные на неоспоримой любви, доверии и защите. Вы совершили величайшее предательство из возможных, — сказал судья Брендан Шиэн.

Ранее тело младенца было найдено на полигоне твердых бытовых отходов в Петропавловске-Камчатском. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Сотрудники ведомства осмотрели место происшествия и опросили свидетелей. Следственный комитет назначил комплекс необходимых судебных экспертиз.

До этого сообщалось, что в Тульской области многодетная 21-летняя мать задушила своего двухмесячного ребенка. По данным следствия, она перекрыла дочери нос и рот ладонью, от чего та умерла на руках у матери.

В Верхней Пышме Свердловской области четырехмесячная девочка утонула в ванне. Во время купания у матери ребенка закружилась голова, она упала в обморок. В МВД начали проверку, точную причину смерти младенца установят по результатам судмедэкспертизы.