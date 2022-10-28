В США осудили демократов за равнодушие к судьбе украинцев Экс-кандидат в президенты США Габбард осудила демократов за равнодушие к судьбе украинцев

Фото: Stefani Reynolds / CNP/AdMedia / Global Look Press

Бывшая член палаты представителей американского конгресса и экс-кандидат в президенты США Тулси Габбард в эфире Fox News заявила, что Демократической партии США все равно на судьбы украинцев. Политик отметила, что если бы это было не так, демократы уже давно стремились бы к переговорам. По ее словам, Вашингтоном управляет группа милитаристов.

Членам Демократической партии абсолютно наплевать на народ Украины, в противном случае они бы включились в дипломатию много-много месяцев назад, ― сказала Габбард.

Она подчеркнула, что участие США в конфликте вредит не Украине, но и самим Штатам. Она указала на растущую инфляцию и рост цен на товары.

Журналист Эдельберто Лопес Бланч в статье для Rebelion ранее написал, что расплачиваться за помощь Запада, которая исчисляется несколькими десятками миллиардов долларов, придется не одному поколению украинцев. Он назвал ошибкой украинских властей следование приказам Вашингтона и Брюсселя. По его словам, чтобы погасить долги — придется брать новые кредиты на менее выгодных условиях.

Публицист отметил, что социальная ответственность государства практически равна нулю. Украина, по мнению Бланча, отдаст за бесценок свои компании.