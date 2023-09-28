В США оставили $300 млн для Киева в проекте бюджета

Фото: Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

Палата представителей США рассмотрела вопрос о финансовой помощи в размере 300 миллионов долларов для Украины в проекте бюджета Пентагона, передает РИА Новости. В результате голосования было решено не исключать указанную сумму из бюджета американского военного ведомства. За это решение проголосовали 330 законодателей, включая 117 членов республиканской партии, а 104 республиканца высказались «за».

Следует отметить, что вопрос о включении помощи Украине в бюджет Пентагона вызывает разногласия среди консервативных республиканцев. Они настаивают на том, что следует рассматривать вопрос о финансовой помощи Киеву и ассигнованиях для американских военных отдельно, а не объединять их в одном голосовании.

Тем не менее 93 законодателя выразили поддержку полному отказу от предоставления помощи Украине. Против соответствующей поправки проголосовали 339 членов палаты, и она не была принята.

Недавно стало известно, что около 30 членов Республиканской партии США отклонили запрос Белого дома на выделение нового пакета помощи Украине. По словам политиков, они выступают против дополнительных расходов на военный конфликт. Кроме того, республиканцы недовольны отсутствием каких-либо объяснений со стороны правительства США о конечной цели выделения помощи Киеву.