В США остановили полеты стратегических бомбардировщиков B-2 после аварии

Фото: White House/Global Look Press

ВВС США приостановили полеты всех 20 стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit, пишет Air Force Times. Причиной приостановки стала авария одного из таких самолетов.

Во время паузы технические службы надеются выявить проблемы в безопасности летательных аппаратов.

Один из бомбардировщиков 10 декабря совершил аварийную посадку на авиабазе в штате Миссури. При приземлении самолет загорелся. Обошлось без пострадавших.

Ранее ВВС США провели первый успешный пуск полноценного прототипа гиперзвуковой ракеты «воздух — земля». Ракета AGM-183 ARRW стартовала с борта стратегического бомбардировщика B-52H и во время полета над Тихим океаном у калифорнийского побережья США достигла гиперзвуковых скоростей, в пять раз превышающих скорость звука.

Также сообщалось, что один из крупнейших оборонных подрядчиков в США компания Northrop Grumman 2 декабря представила на заводе в Палмдейл (штат Калифорния) бомбардировщик B-21 Raider. Его назвали первым в мире бомбардировщиком шестого поколения. Создатели отметили, что самолет произведен с использованием технологии «стелс», что позволит ему преодолевать самые передовые системы ПВО. Также, утверждают в Northrop Grumman, B-21 Raider сможет достичь любой точки мира, нести ядерные и неядерные вооружения.