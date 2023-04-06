В США осознали ошибку с антироссийскими санкциями NI: стремление Запада сжечь рубль укрепило экономику России

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Антироссийские санкции обернулись против Запада и укрепили рубль, заявил обозреватель National Interest Брайан Патрик Болджер. По его мнению, теперь Россия вместе с Китаем могут контролировать цены на нефть и золото.

По сути, стремление Запада сжечь рубль имело неприятные последствия. Укрепление цен на нефть оказало сопутствующее влияние на укрепление рубля. Каков итог? <...> Россия и Китай теперь способны контролировать цены на золото и нефть, и это определяет эпоху. Мы отдаляемся от западного мира, — считает журналист.

Болджер отметил, что валюты, которые основаны на ресурсах, оказались прорывом в экономике. Запад же, обложив санкциями российские энергоносители и золото, «ускорил свою собственную кончину». По словам журналиста, за последние полгода рубль поднялся по отношению к доллару, а решение России продавать нефть и золото за национальную валюту стало «двойным ударом».

Банковский кризис в странах Запада, подчеркнул Болджер, свидетельствует о слабости фиатной системы, поскольку валюта не обеспечена товарами. При этом евразийский блок намерен использовать в торговле валюты на основе золота, нефти, зерна и металлов.

Ранее профессор кафедры государственного и муниципального управления МОФ РАНХиГС Иван Хамалинский заявил, что для улучшения положения России необходимо расширить внешнеэкономическую деятельность с членами ЕАЭС, странами БРИКС и Азией. Он подчеркнул, что это позволит в дальнейшем развивать российскую экономику.