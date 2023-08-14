В США ошарашили Украину мрачным предложением по Крыму В Госдепе заявили, что Киеву придется забыть о Крыме ради завершения боев

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Крым. Архитектурный ансамбль «Ласточкино гнездо»

Киеву не следует рассчитывать на возвращение контроля над Крымом, если он хочет добиться прекращения боевых действий, заявил в интервью РБК политконсультант Госдепартамента США Эдвард Люттвак. По его словам, хотя власти Украины оказались перед таким мрачным выбором, важно помнить, что инфраструктура страны ежедневно разрушается.

Инфраструктура Украины разрушается ежедневно, и это очень хорошая причина, по которой Украине необходимо закончить войну. Чтобы закончить войну, им необходимо забыть о Крыме, — сказал Люттвак.

Он уверен, что в сложившейся обстановке территории для Украины не так важны, как возможность сохранить суверенитет. Поэтому, как подчеркивает эксперт, не стоит выдумывать сложные решения урегулирования кризиса. Более того, западные правительства способны заставить Киев принять невыгодные условия, прекратив поставки вооружения.

Ранее военкор Александр Сладков предположил, что киевское руководство уже готовят принять новую «усеченную Украину», государственная граница которой будет пролегать по нынешней линии боевого соприкосновения.

В связи с этим он обратил внимание на ситуацию с военными комиссарами, которых президент Украины Владимир Зеленский стал массово увольнять. Сладков считает, что коррупция — это лишь повод зачистить систему от людей, которые проводили принудительную мобилизацию по приказу из Киева. Теперь на их место будут назначать боевых инвалидов, которые вряд ли смогут повторить опыт предшественников.