«Не имеют права»: Киев поставили на место после требований к США AC: Украина не имеет права требовать от США помощи и жаловаться, что ее мало

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Украинское правительство не в праве требовать от Вашингтона продолжения финансовой, военной и политической поддержки, а также жаловаться на ее недостаточный объем, заявил экс-советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу. Политик подчеркнул, что Киев может биться на поле боя сколько хочет, но заставлять американцев помогать ему он не имеет права, пишет журнал American Conservative.

Конечно, украинцы имеют право сражаться до бесконечности, если они этого хотят. Однако они не имеют права требовать американской поддержки, — отметил Бэндоу.

По словам бывшего чиновника, украинская пресса традиционно обвиняет США в неудачных операциях ВСУ. В этой связи, настаивает он, становится понятным факт того, что армия Украины терпит поражение даже с помощью Запада и, в частности, поддержкой США. На основе всего этого Бэндоу сделал вывод, что американской стороне нужно изменить стратегию в пользу мирного разрешения конфликтной ситуации.

Пришло время для Вашингтона сосредоточиться на установлении мира, — подчеркнул он.

Ранее британский депутат Боб Сили предположил, что Вооруженные силы Украины могут потерпеть сокрушительное поражение из-за нехватки боеприпасов. По его словам, тяжелая ситуация, складывающаяся для Киева на поле боя, во многом связана с тем, что США и страны Евросоюза не выполняют данные ему обещания.