В США опубликовали первые доказательства поражения HIMARS в зоне СВО OSINT-блогер из США опубликовал снимки поврежденных РСЗО HIMARS

Фото: defense.gov

HIMARS

Блогер из США, известный под псевдонимом Keystone Intel, опубликовал снимки поврежденных реактивных систем залпового огня HIMARS, предположительно, доставленных с Украины, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». На снимках видно, что американские машины получили повреждения от осколков снарядов. Отмечается, что РСЗО были доставлены в США на тяжелом транспортном самолете Ан-124.

Снимки были опубликованы блогером, занимающимся разведкой по открытым источникам (OSINT). По его словам, он не хотел публиковать фотографии первым и принял решение, лишь следуя примеру других блогеров. На кадрах видно, как поврежденные HIMARS перевозятся грузовиками для дальнейшего ремонта. На машинах с украинскими опознавательными знаками видны следы осколков и поврежденные лобовые стекла. Кроме того, у одной из РСЗО повреждено переднее колесо.

Военный эксперт Василий Дандыкин ранее заявил, что РСЗО HIMARS и военные дроны являются самым опасным оружием украинской армии. По его словам, эффективными также можно считать американское орудие M777, польскую САУ Krab и французскую САУ Caesar. Опасность для российских войск также могут представлять оставшиеся у Украины самолеты Су-25 и Су-24, подытожил эксперт.