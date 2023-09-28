В США опровергли планы НАТО на захват территорий РФ Блинкен: НАТО никогда не имела планов «ни на дюйм» территории России

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НАТО никогда не претендовала на территории России, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе дискуссии, организованной на площадке издания Atlantic. По его словам, которые приводит РИА Новости, Альянс является сугубо оборонительным, несмотря на его расширение на восток.

У НАТО никогда не было планов ни на дюйм российской территории. Это не наступательный альянс. Это оборонительный альянс, — подчеркнул Блинкен.

Он также отметил, что представители Конгресса из обеих партий во многом поддерживают дальнейшее оказание помощи Украине, при том, что есть выступающие против конгрессмены.

Ранее министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что после вступления в НАТО его страна не будет размещать у себя ядерное оружие. Тем не менее, добавил глава военного ведомства, Хельсинки будут изучать информацию и политические практики, связанные с таким вооружением. Он отметил, что в Финляндии не опасаются того, что Россия может применить ядерное оружие, поскольку есть данные, указывающие на низкую вероятность такого хода событий.

Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО, сообщил польский премьер Матеуш Моравецкий. Он добавил, что сильные партнеры обеспечивают безопасность Польши и всего мира в целом. Позднее на вступление Финляндии НАТО отреагировал МИД России. В ведомстве пояснили, что конкретные шаги в оборонном строительстве на северо-западной границе РФ будут зависеть от условий вхождения Финляндии в Альянс.