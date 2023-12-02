В США опровергли использование полигона в Неваде для ядерных испытаний Минэнерго США: на полигоне в Неваде проводятся эксперименты без ядерных реакций

Фото: nnss.gov

На полигоне штата Невада не ведется подготовка к ядерным испытаниям, заявила порталу Arms Control Association руководитель Национального управления ядерной безопасности при Минэнерго страны Джилл Хруби. По ее словам, там проводят эксперименты с химическими взрывами без возникновения цепной ядерной реакции.

Еще одна вещь, которую мы постоянно делаем [на объекте в Неваде] — это проводим эксперименты в рамках программы нераспространения. <...> Это химические взрывы. Там используется обычная взрывчатка, а не ядерное оружие, — сказала Хруби.

Ранее старший директор по контролю над вооружениями в американском Совете национальной безопасности Пранай Вадди заявил, что Вашингтон не планирует проводить ядерные испытания. По его словам, США продолжают поддерживать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Проведение США испытания на ядерном полигоне в штате Невада было запланировано за несколько месяцев и не было связано с действиями России по отзыву ратификации ДВЗЯИ, подчеркнул представитель Совета нацбезопасности. Он призвал Москву также воздержаться от возобновления испытаний.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что отзыв Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний является «шагом в неверном направлении». По словам госсекретаря, США очень обеспокоены действиями Москвы, которая таким образом подрывает доверие к международному режиму контроля над вооружениями.