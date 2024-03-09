В США опровергли гибель беженцев при сбросе гумпомощи в Газе Пентагон: при сбросе с самолета гумпомощи в Газе никто из беженцев не погиб

Фото: Eurokinissi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пентагон опроверг информацию, что из-за сброшенной с самолета американской гуманитарной помощи в секторе Газа погибли беженцы, заявил пресс-секретарь американского военного ведомства Патрик Райдер на брифинге для журналистов. По его словам, у США есть возможность контролировать, куда именно падают коробки на землю.

Я не могу подтвердить эти смерти. Я видел эти сообщения СМИ. Я вам заявляю, что сообщения, согласно которым эти смерти вызвали США, наши сбросы с самолетов, не соответствуют действительности. Это не так, — отметил представитель военного ведомства.

Ранее телеканал Al Hadath передавал, что по меньшей мере пять человек погибли при сбросе гуманитарной помощи в сектор Газа. Контейнеры, по данным журналистов, сбросили с самолетов в толпу беженцев. Еще несколько мирных жителей получили ранения различной степени тяжести.

До этого стало известно, что Евросоюз вместе с «критическими партнерами» запустит морской гуманитарный коридор на территорию анклава. В настоящий момент в Газе происходит настоящая катастрофа, признала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, жители отчаянно нуждаются в помощи, поэтому США, ЕС и Объединенные Арабские Эмираты примут соответствующие меры.