В США определили победителя в «битве дронов» на Украине WP: Россия побеждает в «битве дронов» на Украине

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России побеждают в битве дронов на Украине, сообщает газета The Washington Times со ссылкой на украинского военнослужащего. Боестолкновения беспилотников он назвал «шахматной партией», в которой у России гораздо больше фигур.

Это похоже на шахматную партию. И они в ней побеждают, — заявил он.

Российским беспилотникам крайне трудно противостоять, говорится в материале. ВС РФ могут задействовать их даже для поражения мелких целей. Кроме того, они могут применять два дрона за раз.

У Москвы, похоже, больше запасов <...> Российские команды поражают второстепенные цели или задействуют сразу два беспилотника, — говорится в материале.

На Украине производят около 20 дронов ежедневно, рассказал собеседник газеты. Однако этого количества недостаточно, чтобы сравнять силы на поле боя.

Ранее советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин рассказал репортеру ВГТРК Андрею Руденко, что для уничтожения украинских беспилотников используется стрелковое оружие и радиоэлектронные ружья, так называемые громобои. По его словам, противник активно применяет дроны по всей линии фронта, однако ВС РФ их достаточно эффективно обнаруживают и ликвидируют. «Громобои» позволяют замедлять и дезориентировать дроны, добавил он.