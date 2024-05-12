В США оправдались за задержку помощи Украине Блинкен заявил, что США прилагают все усилия для ускорения поставок помощи ВСУ

Фото: МО США

США и Европа делают все возможное, чтобы ускорить поставки вооружения ВСУ, заявил в интервью CBS News госсекретарь Энтони Блинкен. Он отметил, что возникшая из-за согласования пауза в предоставлении помощи Киеву принесла «последствия».

Нет никаких сомнений в том, что пауза длительностью в несколько месяцев в одобрении запроса на дополнительное финансирование и отправке оружия Украине имела свои последствия. Так что мы делаем все, что в наших силах, чтобы отправить эту помощь. Европейцы делают то же самое, — отметил Блинкен.

Американский чиновник также выразил уверенность в том, что ВСУ удастся «эффективно держать» линию обороны на востоке страны. Блинкен добавил, что ВСУ способны в сегодняшний «сложный момент» добиться успехов на Черном море.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что голосование в Конгрессе США и европейская поддержка — это всего лишь пункт «А». По его словам, существует еще и пункт «Б» — сам фронт. Расстояние между ними измеряется в неделях и месяцах, а помощь приходит не в тех объемах, в которых была согласована, указал политик.

Зеленский добавил, что Киеву недостаточно просто заявлений о новых мерах поддержки страны со стороны Запада. По его мнению, настоящей помощью для украинской стороны станет поставка оружия, а не анонс нового военного пакета помощи.