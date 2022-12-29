В США предсказали возможное окончание конфликта на Украине Hill: Украине вряд ли удастся победить Россию, но Запад не устраивает ее поражение

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Поражение Украины в конфликте с Россией станет крайне болезненным для Запада и пополнит копилку военных неудач наряду с Вьетнамом и Афганистаном, написал в статье для Hill американский журналист Дональд Кирк. При этом обозреватель перефразировал цитату Льва Толстого из романа «Анна Каренина» про счастливые и несчастливые семьи, заявив, что «победители в конфликтах похожи друг на друга, тогда как за каждым проигрышем стоит своя история».

Киев, может быть, и не добьется победы, но компромисс и поражение — это не вариант, — говорится в материале.

По словам автора, на Украине западные страны поставили на карту демократию и свободу, поэтому они должны помогать Владимиру Зеленскому «во что бы то ни стало». Однако говорить о победе ВСУ не представляется возможным, добавил Кирк.

24 декабря президент Украины Владимир Зеленский на совещании с послами озвучил главные задачи украинской дипломатии в 2023 году, среди которых нет проведения мирных переговоров с Россией. По его словам, одной из первоочередных задач является начало переговоров по вступлению страны в Евросоюз. Украинский лидер добавил, что дипломаты должны работать над обеспечением оборонных потребностей страны, то есть поставок вооружений из западных стран. Он также коснулся темы России и заявил, что послы должны усилить работу по введению санкций и блокировке активов РФ.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак на следующий день заявил, что Киев намерен добиться победы в конфликте и вернуть контроль над Крымом в 2023 году.