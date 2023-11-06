В США опасаются всплеска насилия из-за поставок оружия Израилю

Фото: U.S. Army/SSG Wilma Orozco Fanfan

Законодатели США опасаются, что поставка Израилю стрелкового оружия может привести к всплеску насилия на Западном берегу реки Иордан, сообщает The New York TImes. Они требуют гарантий от администрации президента Джо Байдена, что оружие не попадет не в те руки.

Речь идет о партии из 24 тысяч автоматических и полуавтоматических винтовок, заказанных властями Израиля у американских производителей оружия. Они предназначены для полиции, но руководство еврейского государства допускает, что некоторое количество винтовок может быть передано гражданскому населению.

Поставки такого количества оружия за рубеж требуют одобрения как Конгресса США, так и Госдепартамента. Во внешнеполитическом ведомстве мнения по этому поводу разделились. Чиновники, контролирующие продажу оружия, намерены одобрить поставку. При этом у сотрудников ведомства, занимающихся правами человека, есть возражения.

Ранее сообщалось, что власти США потребовали от армии Израиля объяснений в связи с авиаударом по лагерю беженцев Джабалия на севере сектора Газа. Представители американской администрации также призвали руководство Израиля осуществлять более «точный выбор целей», дабы избежать нанесения ущерба мирным жителям.