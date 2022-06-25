В США опасаются всплеска экстремизма после отмены права на аборт

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В США может вырасти количество инцидентов «насильственного вандализма и экстремизма» после решения Верховного суда об отмене постановления, гарантирующего право на аборт, передает CNN со ссылкой на Министерство внутренней безопасности (DHS). В ведомстве также опасаются, что чиновники федерального правительства и правительства штатов, включая судей, «вероятно, подвержены наибольшему риску насилия».

Свобода слова и право американцев на мирный протест являются фундаментальными конституционными правами. Эти права не распространяются на насилие и другую незаконную деятельность. DHS будет продолжать работать с нашими партнерами на всех уровнях государственного управления, чтобы делиться своевременной информацией и поддерживать усилия правоохранительных органов по обеспечению безопасности наших сообществ, — сообщили в DHS.

Ранее в США недалеко от здания суда в центре Вашингтона начались протесты после решения об отмене гарантий прав, касающихся абортов. Несмотря на то что акция проходит мирно, на месте присутствует большое число представителей правоохранительных органов. Отмечается, что здание суда было заранее обнесено двухметровым заграждением.

24 июня Верховный суд США отменил действовавшие почти 50 лет федеральные гарантии на совершение аборта, если плод не достиг возраста жизнеспособности. Теперь вырабатывать нормы по процедуре абортов будет каждый штат в отдельности. В некоторых из них, где у власти находятся республиканцы, ранее пытались значительно ужесточить касающиеся абортов нормы.