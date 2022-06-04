В США испугались возвращения домой воюющих на Украине националистов

Фото: Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американцы опасаются возвращения на родину воюющих на Украине националистов, сообщил журналист Александр Рубинштейн в статье, написанной для портала The Grayzone. В ней он указал на случаи, когда на помощь Киеву едут разыскиваемые на родине граждане США, которые «мистическим образом» уклонились от правосудия и преследования ФБР. Органы безопасности опасаются, что они вернутся в США более подготовленными и со знанием новых тактик, изученных в ходе боев на Украине.

Федеральные правоохранительные органы [США] понятия не имеют, сколько американских неонацистов участвует в войне на Украине и чем они там занимаются, — заявил журналист.

Рубинштейн утверждает, что Вашингтон разрешает Киеву вербовать «воинствующих экстремистов» из США в своем посольстве и консульствах по всей стране. Обозреватель, ссылаясь на данные Департамента внутренней безопасности Соединенных Штатов, отметил, что ряды украинской армии в общей сложности пополнили около 20 тысяч иностранных наемников.

Американская журналистка Лара Логан ранее заявила, что власти США нарочно убирают из информационного поля данные о нацизме на Украине. По её словам, за 30 лет работы она такого раньше никогда не видела. Она также указала на то, что проявление нацизма в рядах украинских военных носит массовый характер. Она напомнила про фашистскую символику, которую можно встретить практически во всех подразделениях ВСУ.