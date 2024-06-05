В США опасаются повторения «Крокуса» в своей стране ФБР: в США может произойти подобная теракту в «Крокусе» атака

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Соединенным Штатам может грозить террористическая атака, подобная теракту в российском «Крокус Сити Холле», заявил директор ФБР Кристофер Рей на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США. По его словам, в стране зафиксирован «повышенный риск насилия», поэтому власти опасаются скоординированных действий «отдельных лиц или небольших групп».

Целый ряд иностранных террористических организаций призывал к атакам против американцев и наших союзников. Но теперь, помимо этого, все большую тревогу вызывает возможная скоординированная атака [в США], похожая на атаку в российском концертном зале в марте, — сказал он.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении двух сотрудников концертного зала «Крокус Сити Холл». Их обвиняют по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Претензии связаны с тем, что пожарные выходы в концертном зале могли быть закрыты и многие зрители не имели возможности покинуть здание. Сгорели или задохнулись от угарного газа в различных помещениях около 80 человек. Фигурантов отпустили под подписку о невыезде.

Также стало известно, что частное охранное предприятие «Крокус профи» лишилось лицензии спустя месяц после теракта в «Крокус Сити Холле», где погибли 145 человек. Налоговые органы зафиксировали сведения об отзыве документа 24 апреля. При этом в «Крокусе» все еще работают охранники, однако от какой организации осуществляют деятельность — неясно, поскольку на их форме отсутствуют опознавательные элементы.