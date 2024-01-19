В США опасаются, что ВСУ не смогут наносить удары по России CNN: Украина утратит возможность наносить удары по России без поддержки США

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины практически лишатся возможности наносить удары по территории России без помощи США, передает CNN со ссылкой на источник в американской разведке. В частности, для этих целей ВСУ необходимы тактические ракеты ATACMS.

Как сообщает CNN, администрация президента США Джо Байдена опасается, что с прекращением помощи Вашингтона у ВСУ не будет ресурсов для атаки Черноморского побережья России. Кроме того, Киев может потерять и помощь Европы, которая вслед за Соединенными Штатами ослабит поддержку ВСУ. В Белом доме допускают, что финансирование Украины завершится с приходом к власти экс-президента Дональда Трампа.

Причина номер один, по которой республиканцы не выступят за дополнительное пособие для Украины, заключается в том, что они не хотят обидеть кандидата Трампа и его сторонников. Он уже ясно дал понять, что он будет делать: война закончится в его первый день, а это значит, что [президент РФ Владимир] Путин сможет сохранить те границы, которые у него есть, если не больше, — сказал CNN представитель Демократической партии Майк Куигли.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что Украина без помощи США приближается к истощению запасов ряда вооружений, включая средства ПВО. Последние, по словам чиновника, входят в число критически значимых для страны вооружений.

Однако военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин счел слова Кирби за политический ход в рамках борьбы между демократами и республиканцами. Он подчеркнул, что на самом деле Украина располагает достаточным количеством вооружения, а Белый дом пытается с помощью подобных заявлений склонить конгресс к продлению финансирования помощи Киеву.