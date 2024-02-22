В США вынесли приговор первому обвиняемому по «закону Родченкова» В США первого обвиняемого по «закону Родченкова» приговорили к 3 месяцам тюрьмы

В США суд приговорил к трем месяцам тюремного заключения и штрафу в размере $16,4 тысяч долларов первого обвиняемого в нарушении антидопингового законодательства, сообщает прокуратура Южного округа Нью‑Йорка. Им оказался американский терапевт Эрик Лира, который признал, что приобрел и раздал запрещенные вещества легкоатлетам перед Олимпиадой в Токио-2020.

Первый обвиняемый в нарушении антидопингового законодательства приговорен к трем месяцам тюремного заключения за распространение допинговых препаратов с целью сорвать Олимпийские игры 2020 года в Токио, — говорится в сообщении.

Суд установил, что Лира наклеил поддельные этикетки на препараты, запрещенные антидопинговым законодательством, и раздал их спортсменом. Одной из его клиенток была нигерийская бегунья Блессинг Окагбаре, которую дисквалифицировали от Игр на 11 лет из-за положительной пробы.

Лира стал первым в истории обвиняемым по «закону Родченкова». Он будет находится под надзором еще год после отбывания тюремного срока.

Закон о нарушении антидопингового законодательства был назван в честь экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, которого считают главным информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA). Документ вступил в силу в США в декабре 2020 года. Он вводит уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет за преступления, связанные с участием в допинговых схемах.