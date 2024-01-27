В США одобрили продажу Турции F-16 после решения по Швеции в НАТО Глава комитета сената США одобрил продажу Турции F-16 после решения по Швеции

Фото: defense.gov

Государственный департамент США дал разрешение на продажу Турции истребителей F-16, комплектов модернизации и других систем на сумму около $23 млрд, сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, ответственного за поставки военной техники за рубеж. В соответствии с запросом Турции, сделка включает в себя 40 новых F-16, модернизацию 79 существующих истребителей, а также приобретение запасных частей и различных систем, включая навигацию и связь.

Предполагаемая продажа будет соответствовать целям США в сфере внешней политики и национальной безопасности, поскольку повысит потенциал и операционную совместимость военно-воздушных сил союзника по НАТО, который важен для политической и экономической стабильности в Европе, — говорится в сообщении.

Администрация США уже уведомила Конгресс о данном решении, предоставив законодательному органу 30 дней для рассмотрения возможной сделки. Кроме того, Госдепартамент также разрешил возможную продажу Греции американских истребителей F-35 и сопутствующего оборудования на $8,6 млрд. В данном случае речь идет о приобретении до 40 истребителей, 42 двигателей, систем наведения, запасных частей и иного оборудования.

Ранее члены Великого национального собрания Турции поддержали проект закона, позволяющего одобрить вступление Швеции в НАТО. За законопроект проголосовали 287 депутатов из 346, еще 55 парламентариев высказались против вступления государства в Североатлантический альянс. В настоящее время единственной страной, еще не одобрившей вступление Швеции в НАТО, осталась Венгрия.

В декабре турецкая газета Hürriyet со ссылкой на источники сообщала, что Турция одобрит членство Швеции в НАТО в том случае, если США поставят Анкаре истребители F-16. По словам собеседников издания, примерно таким же образом Турция уже добилась отмены «тайного эмбарго» на поставки оружия, введенного против нее «тремя-четырьмя» странами.