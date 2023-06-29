В США одобрили продажу системы ПВО и ПРО Польше на $15 млрд Госдеп США одобрил возможную продажу Польше интегрированной системы ПВО и ПРО на $15 млрд

Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

Госдепартамент США одобрил продажу Польше интегрированной системы управления ПВО и ПРО , а также сопутствующего оборудования на общую сумму $15 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Агентства по сотрудничеству в области безопасности Минобороны США. Главными подрядчиками выступят компании Raytheon и Lockheed Martin.

Агентство по сотрудничеству в области безопасности сегодня предоставило требуемую сертификацию и уведомило Конгресс об этой возможной продаже. <...> Возможная продажа отвечает внешнеполитическим целям и задачам по обеспечению национальной безопасности США, поскольку повышает безопасность союзника по НАТО, — говорится в сообщении.

Также в США одобрили возможную поставку управляемых бомб малого диаметра GBU-53/B Норвегии на сумму порядка $293 млн. Генподрядчикм здесь станет компания Raytheon. Предполагается, что эта продажа позволит укрепить оперативную готовность Норвегии и усилит ее воздушный и оборонный потенциал за счет можернизированного оружия для истребителей пятого поколения F-35А.

В Пентагоне уверены, что потенциальные продажи вооружения Польше и Норвегии не станут причиной изменения базового военного баланса в регионах мира и не повредят боеготовности самих США.