В США одобрили использование сыворотки, которой лечили Трампа

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Экспериментальная сыворотка на основе антител, которой лечили заболевшего коронавирусом президента США Дональда Трампа, может использоваться и для лечения других граждан. Впрочем, как отмечает Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), речь идёт только об исключительных, экстренных случаях.

Сам Трамп после выздоровления заявлял, что готов бесплатно предоставить гражданам страны препараты от коронавирусной инфекции. Однако FDA отмечает, что сыворотка может иметь много побочных эффектов, потому её нельзя применять людям, госпитализированным с коронавирусом и нуждающихся в кислородной терапии.

Сыворотка создана на основе антител casirivimab и imdevimab, которые применяются одновременно. Разрешено использовать её для лечения COVID-19 в лёгкой форме — взрослым и детям в возрасте от 12 лет и весом не менее 40 кг. Также в число тех, кому разрешён премпарат, включены люди в возрасте 65 лет и старше, страдающие определёнными хроническими заболеваниями.

Экстренное разрешение на совместное введение моноклональных антител предлагает поставщикам медицинских услуг ещё один инструмент в борьбе с пандемией. Мы будем продолжать содействовать разработке, оценке и доступности методов лечения COVID-19, — сказала исполняющий обязанности директора FDA Партиция Каваццони.

Ранее NEWS.ru писал, что стала известна примерная цена американской вакцины от коронавируса. Препарат, разрабатываемый в США компанией Moderna, будет стоить от $25 до $37.Это примерно от 1900 до 2800 рублей.