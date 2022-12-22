В США одобрили поправку об изъятии в пользу Киева активов бизнесменов РФ Сенат США одобрил поправку в законопроект об изъятии активов бизнесменов РФ в пользу Киева

Фото: Aurora Samperio/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вашингтон

Сенат Конгресса США включил в законопроект федерального бюджета на 2023 год поправку, которая позволяет изымать замороженные из-за санкций активы российских бизнесменов, написал в соцсети журналист телеканала C-SPAN Крейг Каплан. Полученные таким образом финансы будут направлять Украине для гуманитарной и военной помощи.

Отмечается, что инициатива одобрена единогласно. Итоговый проект бюджета сенат рассмотрит 23 декабря.

Ранее в Еврокомиссии рассказали о подготовке директивы, которая определяет список «преступных» действий по обходу санкций. Документ позволит избавиться от имеющихся лазеек и поможет в удержании тех, кто нарушает антироссийские ограничительные меры ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что с каждым новым пакетом санкций против России Евросоюз обнаруживает «лазейки» и способы ухода от ограничений, успешно их устраняя.

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что США хотят истощить запасы валюты в РФ, спровоцировать дефолт и разрушение российской экономики. По его словам, именно перекрытие каналов для американских и западных инвестиций рассматривается как один из инструментов, которые призваны спровоцировать дефолт.