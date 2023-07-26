В США одним фактом разрушили планы Зеленского на захват Крыма The Amercian Conservative: у Зеленского нет военных ресурсов для захвата Крыма

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский

Рассуждения о захвате Крыма, которые звучат в Киеве, оторваны от реальности, сообщил аналитик Уоррен Дэвидсон в публикации для The Amercian Conservative. По словам эксперта, у президента Украины Владимира Зеленского нет военных ресурсов, чтобы реализовать настолько амбициозный план.

У Киева нет средств для этого. Зеленский не смог собрать достаточно военной мощи, необходимой для достижения результата, — написал Дэвидсон.

На этом фоне он призвал американский парламент приостановить дальнейшие поставки вооружения Украине до тех пор, пока администрация президента США Джо Байдена не представит четкую и всеобъемлющую стратегию.

В настоящее время Соединенные Штаты находятся в состоянии опосредованной войны с Москвой. Администрация Байдена обязана проинформировать американцев о происходящем, а конгресс должен призвать Белый дом к ответу, — подытожил автор.

Ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что российская армия уничтожила большую часть опытных частей ВСУ. По мнению отставного офицера, Украина не сможет быстро восполнить потери, так как не успеет подготовить солдат для отправки на передовую. Макгрегор также отметил, что сейчас украинская армия фактически находится на «искусственном жизнеобеспечении».