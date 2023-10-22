В США одним фактом объяснили неспособность НАТО победить Россию Полковник Макгрегор: НАТО не предназначена для наступательных войн

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НАТО не сможет победить Россию, поскольку организация не предназначена для ведения наступательных войн, сообщил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в Twitter (X). Он отметил, что Альянс создавался в целях обороны Запада, но постоянно расширялся.

Она (НАТО. — NEWS.ru) не предназначена для ведения наступательных войн, — написал Макгрегор.

Ранее бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что НАТО следует пересмотреть заявления о том, что Альянс носит исключительно оборонительный характер. По его мнению, если бы это действительно было так, Москва не опасалась бы вступления в организацию Финляндии.

Россия многократно заявляла, что НАТО нацелена на конфронтацию. Представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе, а в МИД уверяли в готовности вести диалог с НАТО, но только на равноправной основе с отказом Запада от курса на милитаризацию континента. В то же время представитель Госдепартамента США сообщал, что НАТО не имеет агрессивных намерений в отношении России. Так он отреагировал на слова секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, заявившего, что объявление России врагом ведет к дестабилизации безопасности в Европе.