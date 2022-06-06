В США оценили возможности ядерного диалога с Россией Посол США в России: возобновление ядерного диалога между Московой и Вашингтоном маловероятно

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На данный момент не наблюдается возможностей для возобновления российско-американских переговоров по ядерным вооружениям, заявил посол США в Москве Джон Салливан, передает ТАСС. Он также напомнил, что американский президент Джо Байден 5 февраля продлил действие договора СНВ-3 на пять лет — до 2026 года (Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений). Посол отметил, что пока не получал никаких инструкций из Вашингтона по ядерному вопросу.

Я просто не знаю. Могу точно сказать, что никаких инструкций из Вашингтона о готовности к ним я не получал. С другой стороны, это один из самых значительных вопросов в отношениях между США и Россией, — сказал Салливан, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее сообщалось, что власти США считают, что Москва по-прежнему соблюдает Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). При этом для Вашингтона усилия в данной сфере имеют решающее значение. Договор СНВ-3 был подписан между Россией и США в 2010 году. В феврале 2021 года Москва и Вашингтон пролонгировали его на максимально возможные пять лет — до 2026 года.

Ранее Посол России в США Анатолий Антонов заявил о важности сохранения договора о контроле над ядерным вооружением СНВ-3. Он назвал этот документ «золотым стандартом стратегической стабильности».