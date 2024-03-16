В США оценили возможность возврата Украиной потерянных территорий Журналист Fox News Холл: Украина не сможет вернуть себе утраченные территории

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Владимир Зеленский

Россия никогда не вернет Украине потерянные ею территории, заявил журналист Бенджамин Холл в эфире американского телеканала Fox News. По его словам, конфликт рано или поздно завершится соглашением сторон.

Думаю, что если сейчас задать такой вопрос Владимиру Путину, он скажет, что никогда не откажется от территорий. И мне кажется, что этого никогда и не произойдет, — заявил Холл.

Ранее журнал The Wall Street Journal сообщил, что Украина вряд ли сможет добиться успехов в вопросе возвращения территорий в ближайшее время. Журналисты из США порекомендовали Киеву забыть о «настойчивом желании» вернуться к границам 2014 года. Авторы статьи отметили, что события в 2023 году ясно показали невозможность достижения соответствующей цели в короткие сроки.

Обозреватель польского издания Myśl Polska Кшиштоф Подгурский заявил, что российская армия успешно поразила военную инфраструктуру Киева. Он отметил, что в результате удара Украина потеряла ценное и дорогое вооружение, предоставленное западными союзниками.

Между тем генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что капитуляция Украины не принесет мира. При этом он добавил, что необходимо сесть за стол переговоров и обсуждать решение, при котором Украина сохранится как независимая и суверенная нация.