В США оценили возможность переговоров по Украине до выборов президента WSJ: в США скептически относятся к перспективе переговоров по Украине до выборов

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Вооруженные силы Украины

Американские чиновники, как и европейские, скептически относятся к возможности проведения мирных переговоров России и Украины до выборов президента США в 2024 году, сообщает The Wall Street Journal. По информации издания, сотни миллиардов долларов, потраченных на Киев, тем временем ослабляют приверженность поддержке страны.

Всего лишь два года назад помощь Украине считали очевидным национальным интересом США, однако теперь эта мера стала вопросом разногласий. Республиканцы продолжают блокировать законопроекты о выделении средств Украине, что приводит к задержкам поставок вооружения, говорится в материале.

Вместе с тем издание ссылается на слова экс-министра обороны Украины Андрея Загороднюка, который пожаловался на сокращение американской помощи. Он отметил, что Вашингтон уменьшил поддержку без предупреждения и без предоставления времени на адаптацию.

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что время для мирных переговоров по Украине не пришло. По ее словам, Киеву надо приступать к ним, когда он окажется «в более сильной позиции», а сейчас Вашингтон выступает против паузы «или фальшивого мира».