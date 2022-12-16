В США оценили возможность мирного урегулирования на Украине Салливан заявил, что время для дипломатии по Украине еще не пришло

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Время для мирных переговоров по Украине еще не пришло, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает ТАСС. Он подчеркнул, что Вашингтон продолжит оказывать Киеву военную помощь. Представитель американского президента отметил, что администрация Джо Байдена уже запросила у Конгресса «существенные средства» для дальнейшей помощи украинским властям и уверена в их выделении.

Наша работа в том, чтобы продолжать оказывать военную поддержку Украины, чтобы обеспечить им наилучшее положение на поле боя с тем, чтобы к тому моменту, когда наступит время для дипломатии, они были в наилучшей позиции за столом переговоров. Этот момент еще не настал, — сказал он.

Представитель Белого дома Джон Кирби ранее объявил о новом пакете оборонной помощи Украине в размере $275 млн. По его словам, Киев получит артиллерийские снаряды, боеприпасы для реактивной системы залпового огня HIMARS, снаряды калибра 155 мм, а также новое вооружение для укрепления оборонных возможностей и противостояния угрозам, в том числе атакам беспилотников.

Некоторое время назад Кирби отмечал, что администрация США ведет переговоры с конгрессом о выделении Киеву дополнительной помощи в размере $37,7 млрд, в том числе $21 млрд военной помощи. В консультациях по данному вопросу участвует советник по нацбезопасности Джейк Салливан.