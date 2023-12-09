В США оценили влияние Трампа на Зеленского в случае его победы на выборах NYT: Трамп может заставить Зеленского пойти на сделку с Россией

Фото: Andrew Harrer/Andrew Harrer - Pool via CNP/Global Look Press

Дональд Трамп

Американский политик Дональд Трамп в случае победы на выборах президента США в 2024 году получит большое влияние на Украину, пишет The New York Times (NYT). Как отмечает газета, республиканец при возвращении к власти может надавить на Киев и заставить его пойти на сделку с Россией. В издании считают, что такой исход президентской гонки может спровоцировать внешнеполитический кризис из-за позиции бывшего американского лидера по конфликту.

Зеленский неоднократно заявлял, что Украина никогда не согласится уступить России земли в рамках мирного соглашения, но у Трампа появится огромный рычаг давления на Украину в виде военной помощи, которую ей оказал Вашингтон, пишет NYT. Поэтому, если США откажутся от поддержки Киева, страны Евросоюза не смогут восполнить недостаток. По оценкам экс-помощника генсека НАТО по оборонным инвестициям Камиллы Гранд, политика Трампа на Украине станет первым «большим испытанием», которое необходимо пройти, чтобы оценить надежность союзника в его лице.

Бросит ли он Зеленского под автобус в первые три месяца своего срока? — задалась она вопросом.

Некоторые союзники Трампа в Конгрессе уже выступают против отправки дальнейшей военной помощи Киеву, обращают внимание авторы публикации. На прошлой неделе республиканцы в Сенате заблокировали законопроект о чрезвычайных расходах для дальнейшего финансирования Киева, потребовав от демократов уступок в иммиграционной политике. Но даже если Конгресс одобрит новый пакет поставок, Трамп может отказаться от ее предоставления.

Ранее военный обозреватель The Hill Брэд Дресс назвал эффективной стратегию, которую президент России Владимир Путин выбрал в конфликте на Украине. Журналист отметил, что Киев зашел в тупик и даже украинские официальные лица признают провал долгожданного и затратного украинского контрнаступления.