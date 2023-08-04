В США оценили влияние на ход СВО возможной поставки Киеву истребителей F-16 NBC: поставки Украине F-16 будет недостаточно для перелома ситуации в зоне конфликта

Фото: Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

Поставка Киеву американских истребителей F-16 Укрaине не сможет переломить ситуацию в зоне конфликта, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на американских чиновников. При этом, Пeнтагон не комментирует сроки начала подготовки силами Евроcоюза украинских военных к полетам на американских cамолетах.

Чиновники в США говорят, что одних только истребителей будет недостаточно, чтобы переломить ситуацию. Вероятно, потребуются месяцы, прежде чем самолеты начнут действовать, — сообщает телеканал.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина получит истребители F-16, однако даже если это случится завтра, применять американские боевые самолеты ВСУ смогут только через несколько месяцев. Он подчеркнул, что украинские военные должны обязательно пройти всю необходимую подготовку, чтобы уметь их обслуживать и разумно применять на поле боя.

Ранее американский конгрессмен Майкл Маккол заявил, что украинская армия не может вести успешное контрнаступление без артиллерийских систем и поддержки с воздуха. Американская администрация слишком затянула с поставками истребителей F-16 на Украину, добавил он.

Ранее Politico сообщило, что странам Запада пока не удалость согласовать план обучения украинских летчиков пилотированию истребителей F-16. По данным издания, в настоящее время все заинтересованные стороны продолжают работу для определения наиболее практичного способа тренировки пилотов ВСУ. По этой причине задерживается передача F-16 Киеву.