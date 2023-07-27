В США оценили вероятность коллапса российской экономики Госдеп: США не предвидят коллапса российской экономики

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США в настоящее время не наблюдают предпосылок для коллапса экономики России на фоне проведения специальной военной операции на Украине, заявил координатор санкционной политики американского Госдепартамента Джеймс О’Брайен. Он отметил, что в начале СВО Российская Федерация входила в десятку крупнейших экономик мира.

В начале <...> [СВО] это была одна из 10 крупнейших экономик мира. Мы не видим [предпосылок к] краху [российской экономики], — сказал О’Брайен.

Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что экономика России в целом достигла докризисного уровня. Исключение составляет только нефтегазовый сектор. По словам Набиуллиной, низкие темпы восстановления нефтегазовой промышленности страны связаны с санкциями, введенными против России странами Запада.

Финансовый аналитик Александр Разуваев в свою очередь заявил, что в скором времени рубль должен укрепиться. Это будет связано с повышением ключевой ставки на один процентный пункт. Кроме того, меры, принятые ЦБ, приведут к подорожанию всех видов кредитов, за исключением ипотеки. Не исключается также, что в дальнейшем Центробанк РФ в очередной раз поднимет ключевую ставку.