В США оценили важность образа Зеленского после выступления в конгрессе WP: образ Зеленского на выступлении в США говорил о важности помощи для Украины

Фото: Cliff Owen / Keystone Press Agency / Global Look Press

Образ президента Украины Владимира Зеленского в ходе выступления в Конгрессе США говорил о незапланированности визита в Вашингтон и важности оказания помощи его стране, пишет газета The Washington Post. Авторы материала при этом отметили, что глава Украины придерживается одного стиля с самого начала специальной операции России.

Наряд президента Украины вместе с бородой подчеркивал незапланированность визита, а также актуальность просьбы Зеленского о помощи и мире, — сказано в публикации.

По мнению американских журналистов, выбор одежды Зеленского подчеркивает образ воина и политического лидера.

Американская журналистка Кэндис Оуэнс ранее раскритиковала внешний вид президента Украины Владимира Зеленского, который надел на встречу в президентом Байденом спортивный костюм цвета хаки. Она добавила, что не могла перестать смеяться при виде украинского лидера. По ее словам, выглядело так, будто «перед глазами постоянно маячит пропаганда». Журналистка отметила, что Зеленский всем видом показывает, что у него нет времени надевать костюмы, так как он занят «геройскими делами». Она напомнила, что все это происходит на деньги американских налогоплательщиков.