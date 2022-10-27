В США оценили угрозу применения «грязной бомбы» Россией или Украиной Глава Пентагона Остин: США не видят готовность России или Украины применить «грязную бомбу»

Фото: Chad J. Mcneeley/Dod/Global Look Press

Ллойд Остин

Соединенные Штаты на текущем этапе не видят признаков того, что Россия или Украина планируют совершить провокацию с применением «грязной бомбы», заявил 27 октября глава Пентагона Ллойд Остин. Министр указал, что США не собираются определять за Украину ее цели в боевых действиях против РФ, как и не собирались этого делать с начала конфликта. По его мнению, в текущих реалиях важно поддерживать контакты как с противниками, так и с союзниками, передает РИА Новости.

Мы не видим никаких указаний на то, что Владимир Путин принял решение использовать «грязную бомбу», — заявил он в ходе пресс-конференции.

Шеф военного ведомства США добавил, что такая же оценка применена и к Украине, поскольку Киев сообщил об отсутствии таких планов.

Украинское руководство заверило нас в том, что это не входит в их план. Таким образом, нет указаний на то, что это случится, — сказал Остин.

Ранее стало известно, что Киев завершил техническую подготовку к провокации с «грязной бомбой». Сотрудники украинского предприятия «Южмаш», по информации источника РИА Новости, подготовили муляж ракеты российского комплекса «Искандер», который планируется начинить радиоактивным материалом, а затем якобы сбить украинскими средствами ПВО над зоной отчуждения Чернобыльской АЭС и обвинить Россию в применении оружия с ядерным зарядом.