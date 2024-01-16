В США оценили сроки урегулирования конфликта на Ближнем Востоке Салливан: урегулировать ближневосточный конфликт можно в ближайшей перспективе

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Джейк Салливан

Вашингтон считает урегулирование конфликта на Ближнем Востоке при реализации двухгосударственного решения возможным уже в ближайшее время, а не через многие годы, заявил в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Он также подчеркнул, что в перспективе сектор Газа «никогда не будет использован в качестве площадки для террористов». Его выступление транслировалось на YouTube-канале форума.

Реагируя на этот кризис, мы активно рассматриваем с партнерами в регионе путь к нормализации [связей] и интеграции. <...> Этого можно достичь. Есть составляющие, которые нужно сложить для достижения этого результата. И не за годы, а в ближайшей перспективе, если все мы приложим усилия и примем мудрое и смелое решение выбрать этот путь, — сказал Салливан.

Он также отметил, что израильские власти обязаны проводить военную кампанию в Газе «с соблюдением международного гуманитарного права». Кроме того, Салливан призвал Тель-Авив учитывать «моральную и стратегическую необходимость делать различия между террористами и невинным гражданским населением».

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что интенсивная фаза военных действий на севере сектора Газа завершилась, и анонсировал скорое окончание интенсивных боев на юге анклава. При этом чуть ранее он обещал продолжение военных действий до тех пор, пока все заложники не будут возвращены.

В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что взятие под контроль границы палестинского анклава с Египтом является одним из обязательных условий окончания военных действий против движения ХАМАС. По его словам, в обратном случае через «эту дыру» позднее пройдут новые радикалы.