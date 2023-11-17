Стало известно, поможет ли Пентагон Украине деньгами WSJ: у Пентагона кончаются деньги на оружие для Киева и на восполнение запасов

Фото: Aimee Dilger/Keystone Press Agency/Global Look Press

У Минобороны США кончаются деньги на вооружение для Киева и на восполнение своих потраченных запасов, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников. Один из фондов Пентагона, предназначенный для пополнения арсеналов, сократился до $1,1 млрд, пишет издание.

У Пентагона сейчас есть около $5 млрд финансирования в рамках текущего бюджета, чтобы продолжить предоставлять вооружение Украине. Однако другой фонд, предназначенный для восполнения собственных запасов американской армии <...>, сократился до всего лишь $1,1 млрд, что означает, что средства Пентагона близки к тому, чтобы закончиться, — пишет газета.

В октябре администрация США направила в конгресс запрос на перечисленные цели на сумму порядка $106 млрд, однако его дальнейшая судьба, а также судьба альтернативных законопроектов остаются под вопросом. Ряд республиканцев в палате представителей и в сенате публично высказались против продолжения оказания Киеву финансовой помощи.

17 ноября президент США Джо Байден подписал закон о финансировании американского правительства, не предусматривающий выделение средств на поддержку Израиля и Украины. Отмечается, что подписание данного закона позволило избежать приостановки работы правительства, также известной как шатдаун.