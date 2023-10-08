В США оценили шансы вступления Украины в ЕС и НАТО Офицер Уилкерсон: Украина не сможет вступить ни в ЕС, ни в НАТО

Фото: nato.int

Украина не имеет ни единой возможности вступить ни в Европейский союз (ЕС), ни в Североатлантический альянс (НАТО), заявил экс-советник госсекретаря США, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью для YouTube-канала Dialogue Works. По его мнению, существует слишком большой риск потери значительных территорий в случае российского наступления.

Если Россия сможет настолько успешно наносить потери Украине, то мы [Запад] сами спровоцируем ее на контрнаступление, в ходе которого она может захватить значительную часть Украины, — заявил Уилкерсон.

Полковник также поделился своим личным опытом общения с киевскими политиками, полученным во время работы в Государственном департаменте США. Он назвал Украину «самой коррумпированной страной на планете» и считает, что в стране преобладают проходимцы.

Недавно отставной полковник ВВС США Седрик Лейтон заявил, что для ВСУ отсутствие поддержки со стороны американских союзников закончится катастрофой. По его словам, Украина полностью зависит от США и не может проводить контрнаступление, опираясь лишь на свои силы.

Ранее сообщалось, что немецкая оружейная компания Rheinmetall отправит на Украину десятки тысяч снарядов калибра 155 миллиметров по заказу бундесвера. Пресс-служба концерна уточнила, что поставка снарядов запланирована на 2024 год. Само рамочное соглашение с Rheinmetall рассчитано до 2029 года.