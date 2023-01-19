В США оценили шансы Украины на победу American Greatness: вера в возможность Киева победить Россию обернется крахом Украины

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Попытки украинских властей убедить себя в том, что у них получится победить Россию и вернуть Крым, обернутся для них крахом, написал научный сотрудник Евразийского научно-исследовательского и аналитического института Брэндон Вайхерт в журнале American Greatness. При этом западные страны сделают все, чтобы Киев не пошел на перемирие, уверен автор.

Несмотря на то, что сторонники жесткой линии в Киеве и Вашингтоне говорят о необходимости вернуть Крым и полностью изгнать русских из Восточной Украины, на самом деле это глубокое заблуждение, которое приведет к гибели многих невинных людей и, вероятно, закончится полным крахом «зачаточного демократического» украинского государства с центром в Киеве, — написал он.

По мнению Вайхерта, поражение Украины поставит под вопрос будущее НАТО и расколет Европу.

Зарубежные СМИ ранее писали, что позиция канцлера ФРГ в вопросе поставок танков Leopard украинской стороне зависит от мнения президента США. В частности 9 января на региональном предвыборном митинге в Берлине Шольц подчеркнул важность обсуждения вооружений с президентом США. Кроме того, немецкий канцлер оказался под еще большим давлением после того, как Польша объявила о решении передать Украине танки Leopard 2. По мнению журналистов, глава германского правительства находится в ситуации цугцванга.