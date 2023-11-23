В США заявили, что российские вертолеты стали «головной болью» ВСУ BI: российские вертолеты Ка-52 и Ми-28 стали головной болью для ВСУ

Фото: МО РФ

Ка-52

Российские ударные вертолеты Ка-52 и Ми-28, которые применяют в ходе специальной военной операции, стали головной болью для Вооруженных сил Украины, говорится в публикации американского издания Business Insider (BI). Отмечается, что эти летательные аппараты применяют противотанковые ракеты большой дальности, при этом сами остаются за пределами досягаемости украинских систем противовоздушной обороны.

Российские вертолеты Ка-52 оказались головной болью для украинских войск во время летнего контрнаступления на юге, — сообщает издание.

Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер оценил уникальные особенности российского вертолета Ка-52 «Аллигатор». Он восхитился скоростью и маневренностью вертолета, а также отметил, что Ка-52 успешно уничтожают украинские танки в ходе спецоперации.

Герой России генерал-майор Сергей Липовой назвал вертолеты «Ночной охотник» и «Аллигатор» летающими танками. Он отметил, что с помощью авиапушек, управляемых и неуправляемых ракет эти вертолеты способны уничтожить практически любую бронированную или укрепленную цель. При этом они могут находиться от нее за несколько километров, оставаясь неуязвимыми для ЗРК противника, уточнил он.