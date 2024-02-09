В США оценили роль Польши и Прибалтики в урегулировании ситуации на Украине Politico: Польша и Прибалтика выступят против урегулирования на Украине

Фото: Sergei Stepanov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Польша и Прибалтика воспротивятся попыткам урегулирования украинского конфликта, сообщает Politico. Отмечается, что в этих странах могут посчитать, что Запад их бросает.

Любые шаги в сторону прекращения огня встретят сильное сопротивление со стороны многих поляков и жителей прибалтийских стран, поскольку они инстинктивно почувствуют, что это признак того, что Запад их бросает, — говорится в статье.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на вопрос, собирается ли Москва «нападать» на Прибалтику. По его словам, заявления западных стран о том, что после специальной военной операции на Украине «следующими» станут Прибалтика, Швеция и Финляндия, являются абсурдными. Он подчеркнул, что это ясно всем, кто хоть немного понимает цели СВО.

Лавров уже заявлял, что слухи о планах России напасть на Прибалтику, Польшу и Финляндию являются выдумкой, направленной на «выбивание денег» на поддержку Украины. При этом, по его словам, западные страны прекрасно понимают, что Киев в случае прекращения СВО продолжит «курс на истребление всего русского».

Также Лавров заявил, что никто в мире не хочет большой войны и Россия также желает этого в последнюю очередь. Так он ответил на вопрос о переживаниях разных стран в связи с состоянием российско-американских отношений.